Haberler

Motosiklet duvara çarptı, genç sürücü öldü

Motosiklet duvara çarptı, genç sürücü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Ufuk Derebaşı (18) hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Ufuk Derebaşı (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Hamlık Caddesi'nde meydana geldi. Ufuk Derebaşı idaresindeki 52 AFK 335 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Derebaşı için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Derebaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor