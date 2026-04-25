Motosiklet, duraktaki otobüse çarptı; 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde durakta yolcu almak üzere duran otobüse arkadan çarptıktan sonra devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerindeki Şehitlik mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.Ç., yönetimindeki 59 EB 386 plakalı şehir içi yolcu otobüsü yol kenarındaki durakta yolcu indirip bindirmek için durdu. Bu sırada M.S.K. idaresindeki 59 AIB 859 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilip, otobüsün altına giren motosikletin sürücü M.S.K. ile arkasında bulunan E.B., yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı