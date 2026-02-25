Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.K. (62) idaresindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, buradaki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Onay Ozan