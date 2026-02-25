Haberler

Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Salihli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.K. (62) idaresindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, buradaki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

