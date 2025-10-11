Haberler

Motosiklet Devrildi, 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, 15 yaşındaki Turhan Çelen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Turhan Çelen (15) idaresindeki motosiklet, Dodurga Mahallesi Okul Çarşı Sokak yakınlarında devrildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Barış Ödülü'ne 'bahis' soruşturması

Nobel Barış ödülü mahkemelik olacak! Suçlama öyle böyle değil
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.