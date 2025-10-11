Motosiklet Devrildi, 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, 15 yaşındaki Turhan Çelen, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Turhan Çelen (15) idaresindeki motosiklet, Dodurga Mahallesi Okul Çarşı Sokak yakınlarında devrildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel