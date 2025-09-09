Motosiklet Caddeye Dökülen Yağ Nedeniyle Devrildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ nedeniyle kayıp devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kayıp devrildi. Kazada sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel