Motosiklet Caddeye Dökülen Yağ Nedeniyle Devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ nedeniyle kayıp devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, caddeye dökülen yağ nedeniyle kayıp devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kayıp devrildi. Kazada sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
