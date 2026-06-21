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Sahilde motorlu yamaç paraşütüyle havalanırken tatilcilerin arasına daldı

Sahilde motorlu yamaç paraşütüyle havalanırken tatilcilerin arasına daldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde motorlu yamaç paraşütü, plajda havalanmak isterken kontrolünü kaybederek 3 kişiye çarptı. Hafif yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde motorlu yamaç paraşütünün daldığı sahildeki 3 kişi hafif yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesindeki Kemos Plajı'nda meydana geldi. Sahildeki kumsala motorlu yamaç paraşütüyle gelen kişi, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun da olduğu plajdan havalanmak istedi. Koşarak havalanmaya çalışan pilotunun kontrolünden çıkan motorlu yamaç paraşütü, ilk olarak deniz kenarındaki 2 kişiye ardından sahilde güneşlenen başka 1 kişiye çarptı. O anlar, sahilden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paniğe neden olan olayın ardından ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirtilen 3 kişiye, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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