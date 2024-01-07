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Motokurye Trafikte Otomobil Sürücüsünü Darbetti

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Ümraniye'de bir motokurye trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. Kavga sırasında başka bir motosikletli de sürücüye tekme attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, ÜMRANİYE'de bir motokurye trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti. Başka bir motosikletli ise kavga sırasında sürücüye tekme attı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü Turan Gökkaya, önüne çıkan motokuryeyi uyardı. Buna öfkelenen motokurye, kaskını çıkarıp Gökkaya'ya saldırdı. Oradan geçen başka bir motosikletli de kavgaya dahil oldu ve sürücüye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye kavga Güvenlik Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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