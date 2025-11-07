Motokurye Samet Özgül'ün Kardeşi Berna Özgül, Adalet Talebinde Bulundu

Haber : Esra TOKAT - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Ankara'da trafikte tartıştığı kişiler tarafından öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP PM Üyesi Berna Özgül, CHP'nin düzenlediği "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması" öncesinde, "Bugün 7 Kasım 2025 ve Samet'i kaybedeli üç yıl oldu. Ama maalesef ki adalete dair en ufak bir adım dahi atamadık. Ben kaybettiğim ilk günden beri başka motokurye Samet Özgüller ölmesin diye çabalıyorum. Hala mücadele ediyoruz, asla da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün partinin genel merkezinde Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması düzenleniyor. 5 Kasım 2022'de Ankara'da trafikte uyardığı üç kişi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP PM Üyesi Berna Özgül, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Eskişehir, İstanbul ve Ankara'da motokuryelerin sorunlarına yönelik saha çalışması yaptıklarını ve daha birçok ilde de yapılacağını belirten Özgül, "Bugün de motokuryelerden dinlediğimiz sorunları, talepleri hepsini not aldık. Bununla alakalı politikamızı yazdık. CHP olarak önerilerimizi sunacağız bugün, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde" ifadelerini kullandı.

Özgül, "Bugün 7 Kasım 2025 ve Samet'i kaybedeli üç yıl oldu. Ama maalesef ki adalete dair en ufak bir adım dahi atamadık. Ben kaybettiğim ilk günden beri başka motokurye Samet Özgüller ölmesin diye çabalıyorum. Hala mücadele ediyoruz, asla da vazgeçmeyeceğiz. Bugün de aslında bunun için toplanıyoruz. Sadece Samet için değil, bütün motokuryeler, bütün herkes için adalet talebimizi yinelemek için" dedi.

" Elimizden geldiğince motokuryelerin yanında olacağız"

Özgül, motokuryelerin sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda öne çıkan sorunları arasında tabii ki hız baskısı, vergi yüklerinin hep motokuryelere yüklenmesi. Şimdi bir de P1 yetki belgesi çıktı, bu P1 yetki belgesinin de yine motokuryelere yüklenmesi. Motokuryeler bunlardan şikayetçi. Vergi yükü onlarda, motorun bakımı, motorla ilgili herhangi bir kaza yaptıklarında e-ticaret şirketi herhangi bir sorumluluk almıyor. Bütün yükü motorcuya yıkıyor. Motorcular genel olarak şu anda esnaf kurye modelinden şikayetçi olduğu için bizler de bütün bu sorunları derledik, topladık. Elimizden geldiğince motokuryelerin yanında olacağız, onlarla dayanışma içinde olacağız. Onların sorunlarını görünür kılacağız."

"Samet bir kaza yaptı, üç ay işsiz kaldı ve her şey kendisine yüklendi"

Kendi önerilerinin neler olduğu sorulan Özgül, kendi abisi Samet Özgül'den dolayı az çok alanı bildiğini ve yaşadığı zorlukları gördüğünü dile getirdi. Özgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Vergi yükünün motokuryelere yüklenmesi, onlara resmen 'Biz iş birliği içerisindeyiz' diyorlar ama aslında e-ticaret firmaları onlara bir köle gibi davranıyor kaba tabirle. Maalesef ki bu alanda Samet de çok fazla sıkıntı yaşadı. Bir kaza yaptı mesela, üç ay işsiz kaldı ve bütün motor bakımını, her şeyi kendi üstüne yüklendi. Üstüne üstlük bir de geçim sıkıntısı yaşadı. Benim çabam bunu başka Samet Özgüller yaşasın istemiyorum. Başka kuryelerin sorunları büyüsün istemiyorum. Bunlarla alakalı çözüm önerilerini elimizden geldiğince sunacağız."