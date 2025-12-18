Haberler

Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı; o anlar kamerada

Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da bir motokurye, yoğun trafikte zorlanan ambulansa yardımcı olarak yolu açtı. Kask kamerasına yansıyan anlar, kurye Hasan Hüseyin Aksoy'un sürücüleri yönlendirmesi ile ambulansın geçişini sağladığını gösteriyor.

ANKARA'da motokurye Hasan Hüseyin Aksoy (32), yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın önünde giderek yolun açılmasına yardımcı olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, iş çıkışı saatinde Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa görünce yardım etti. Motokurye Aksoy, ambulansın önünde giderek araç sürücülerini yönlendirdi. Ambulans, motokuryenin yönlendirmesiyle açılan yolda ilerledi. Motorkuryenin yolu açması, kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, motokuryenin sürücüleri yönlendirmesi ve ambulansın açılan yolda ilerlemesi yer aldı.

DHA'ya konuşan Hasan Hüseyin Aksoy, ambulansı görünce yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Yolu kesmek suretiyle ambulansın geçmesini sağladım. Sürücülerin tepkisine çok bakmadım. Önemli olan orada ambulansın geçmesiydi. Sol taraftaki yolu kestim; videolarda da görünüyor zaten. Sağ taraftaki yolun akışını sağladım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title