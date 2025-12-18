Trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı; o anlar kamerada

ANKARA'da motokurye Hasan Hüseyin Aksoy (32), yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın önünde giderek yolun açılmasına yardımcı olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, iş çıkışı saatinde Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa görünce yardım etti. Motokurye Aksoy, ambulansın önünde giderek araç sürücülerini yönlendirdi. Ambulans, motokuryenin yönlendirmesiyle açılan yolda ilerledi. Motorkuryenin yolu açması, kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, motokuryenin sürücüleri yönlendirmesi ve ambulansın açılan yolda ilerlemesi yer aldı.

DHA'ya konuşan Hasan Hüseyin Aksoy, ambulansı görünce yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Yolu kesmek suretiyle ambulansın geçmesini sağladım. Sürücülerin tepkisine çok bakmadım. Önemli olan orada ambulansın geçmesiydi. Sol taraftaki yolu kestim; videolarda da görünüyor zaten. Sağ taraftaki yolun akışını sağladım" dedi.