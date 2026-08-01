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Mostar Köprüsü'nde Red Bull Cliff Diving Serisi düzenlendi

Mostar Köprüsü'nde Red Bull Cliff Diving Serisi düzenlendi
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Red Bull Cliff Diving Serisi'nin Bosna Hersek etabı, dünyaca ünlü Osmanlı mimari eseri Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Red Bull Cliff Diving Serisi'nin Bosna Hersek etabı, dünyaca ünlü Osmanlı mimari eseri Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde, Neretva Nehri'nde bulunan Mostar Köprüsü'nün üzerine kurulan platformdan yapılan atlayışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Binlerce kişinin takip ettiği atlayışlar, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Erkeklerde Konstantin Popovici birinci olurken, kadınlarda Rhiannan Iffland atlayışları ilk sırada tamamladı.

Red Bull Cliff Diving Serisi sezonu, eylülde İtalya'da yapılacak atlayışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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