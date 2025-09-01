Mostar'daki Otel, Müslümanlara Hakaret Eden İsrailli Turist İçin Konaklama İzni Vermedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in Mostar kentindeki bir otel, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle İsrail vatandaşı bir turiste konaklama izni vermedi. Otel sahibi, olayın güvenlik nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da bulunan bir otel, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle İsrail vatandaşı bir turistin konaklamasına izin vermedi.

İsrail'in Ynet internet sitesi, İsrail vatandaşı Ofek Levy'nin uluslararası rezervasyon sitesi "Booking" üzerinden konaklamak istediği Mostar'daki otele alınmadığını iddia etti.

Levy, Ynet'e yaptığı açıklamada milliyeti nedeniyle otele alınmadığını öne sürerken, Mostar'daki otelin sahibinin kızı AA'ya verdiği demeçte bu iddiaları reddetti.

İsmini vermek istemeyen otel sahibinin kızı, İsrailli turistin konaklamasının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini söyleyerek, "Ülkemize hakaret eden kimse bizim evimizde kalamaz. İlgili şahıs kapının önünde Müslümanlara hakaret içerikli söylemlerde bulundu. İzin verilen yerlerde bunları söyleyebilir ama burada değil." dedi.

Söz konusu rezervasyon şirketiyle de işbirliğine son verdiklerini aktaran kadın, olayla ilgili soruşturma başlatılması nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.

Kadın, yaşananlara ilişkin şahitlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu

Evde unuttuğu anahtar, antrenörün sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.