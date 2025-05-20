Mostar'da Gelecek İçin Diyalog Konferansı Düzenlendi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Mostar'da düzenlenen panele, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ???????Perisa Kastratovic, UNESCO Avrupa Bölgesel Bilim ve Kültür Bürosu Direktörü Magdalena Landry ile çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, açılışta yaptığı konuşmada, Mostar'dan verilecek birlik, çok etnikli yapı, bütünleşme ve işbirliği mesajlarının dünyanın herhangi bir yerinden güçlü bir şekilde duyulacağını söyledi.

Konakovic, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasında faaliyet gösteren tüm ülkelere ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bosna Hersek'te yaşayan gençlerin başka ülkelere göç etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadıklarını aktaran Konakovic, "Geçen yıllarda 130 bin vatandaşımız Batı Avrupa ülkelerinden çalışma izni almıştır. Bu, ülke nüfusumuzun yüzde 4-5'ine tekabül eden ciddi bir orandır ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu korkutucu tablo, bizi dünyada gençlerin en çok göç ettiği ülke konumuna getirmiştir." diye konuştu.

Göçün temel nedeninin kişisel çıkar ve siyasi çatışmalara odaklanan siyasetçiler olduğunu aktaran Konakovic, şunları ifade etti:

"Bu buluşmaların temeli kültürel mirasımız olsa da amacı daha güçlü bir ekonomi, daha istikrarlı bir devlet ve gençlerin geleceklerini burada kurabilecekleri bir Bosna Hersek olmalıdır. Bugün Bosna Hersek'in dünyaya vermesi gereken en güçlü mesaj budur: 'Barış mümkündür, gerçekleşmektedir ve siyasi ayrılıklarımıza rağmen devam etmektedir.' Gazze ve Ukrayna'dan gelen korkunç görüntüleri gördüğümüz bu zamanda, bir zamanlar birbirine silah doğrultan bizlerin bugün ülkemizin geleceğini konuşuyor olması, halklarımızın gücünü ve dirayetini göstermektedir."

Konakovic, gençleri hayal kırıklığına uğratmamak için tüm siyasetçilere çağrıda bulunduğunu, konferans boyunca yapılacak görüşmelerde bunun öncelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Diplomasi Aracı Olarak Ortak Miras" panelinde ise Konakovic'in yanı sıra Radman ve Bozay da gençlere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Panelden sonra Bozay'ın da katıldığı törende, tüm katılımcılar ortak bildiriye imza attı.