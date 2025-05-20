Mostar'da Gelecek İçin Diyalog Konferansı Düzenlendi

Mostar'da Gelecek İçin Diyalog Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen 'Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanları, ülkenin genç nüfusunun göçü konusunda endişelerini dile getirerek, birlik ve işbirliği mesajları verdiler.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde "Mostar 2025: Gelecek İçin Diyalog Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Mostar'da düzenlenen panele, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ???????Perisa Kastratovic, UNESCO Avrupa Bölgesel Bilim ve Kültür Bürosu Direktörü Magdalena Landry ile çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, açılışta yaptığı konuşmada, Mostar'dan verilecek birlik, çok etnikli yapı, bütünleşme ve işbirliği mesajlarının dünyanın herhangi bir yerinden güçlü bir şekilde duyulacağını söyledi.

Konakovic, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasında faaliyet gösteren tüm ülkelere ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bosna Hersek'te yaşayan gençlerin başka ülkelere göç etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadıklarını aktaran Konakovic, "Geçen yıllarda 130 bin vatandaşımız Batı Avrupa ülkelerinden çalışma izni almıştır. Bu, ülke nüfusumuzun yüzde 4-5'ine tekabül eden ciddi bir orandır ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu korkutucu tablo, bizi dünyada gençlerin en çok göç ettiği ülke konumuna getirmiştir." diye konuştu.

Göçün temel nedeninin kişisel çıkar ve siyasi çatışmalara odaklanan siyasetçiler olduğunu aktaran Konakovic, şunları ifade etti:

"Bu buluşmaların temeli kültürel mirasımız olsa da amacı daha güçlü bir ekonomi, daha istikrarlı bir devlet ve gençlerin geleceklerini burada kurabilecekleri bir Bosna Hersek olmalıdır. Bugün Bosna Hersek'in dünyaya vermesi gereken en güçlü mesaj budur: 'Barış mümkündür, gerçekleşmektedir ve siyasi ayrılıklarımıza rağmen devam etmektedir.' Gazze ve Ukrayna'dan gelen korkunç görüntüleri gördüğümüz bu zamanda, bir zamanlar birbirine silah doğrultan bizlerin bugün ülkemizin geleceğini konuşuyor olması, halklarımızın gücünü ve dirayetini göstermektedir."

Konakovic, gençleri hayal kırıklığına uğratmamak için tüm siyasetçilere çağrıda bulunduğunu, konferans boyunca yapılacak görüşmelerde bunun öncelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Diplomasi Aracı Olarak Ortak Miras" panelinde ise Konakovic'in yanı sıra Radman ve Bozay da gençlere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Panelden sonra Bozay'ın da katıldığı törende, tüm katılımcılar ortak bildiriye imza attı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın'ın sahnede zor anları
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.