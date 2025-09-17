Haberler

Mossad İçin Casusluk Yapan İranlı İdam Edildi

İran'da Mossad için casusluk yaptığı iddiasıyla suçlu bulunan Babek Şehbazi, yargılama süreçlerinin ardından idam cezasına çarptırıldı. Şehbazi'nin hassas bilgileri İsrail'e sattığı belirtildi.

TAHRAN, 17 Eylül (Xinhua) -- İran'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişi idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Babek Şehbazi adlı mahkum yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından çarşamba günü idam edildi.

Haberde Şehbazi'nin İran'a ait veri merkezlerine ilişkin hassas bilgileri para ve üçüncü ülke vatandaşlığı karşılığında Mossad'a sattığı ve İsrail'le istihbarat ve güvenlik alanında işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi.

Şehbazi'nin ülkenin telekomünikasyon, askeri ve güvenlik kuruluşları ve merkezleriyle bağlantılı şirketlerde endüstriyel soğutma cihazları tasarlayıp kuran bir yüklenici olarak çalıştığı bildirildi.

