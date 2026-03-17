Haberler

Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 20'den Fazla İha'yı İmha Ettik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Moskova'yı hedef alan 20'den fazla insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Belediye Başkanı Sobyanin, son üç gün içinde 180'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Saldırının, Ukrayna'nın başkente düzenlediği en büyük İHA saldırı dalgası olduğu ifade edildi.

MOSKOVA, 17 Mart (Xinhua) -- Rusya, salı günü gece yarısından bu yana ülkenin başkenti Moskova'yı hedef alan 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son üç gün içinde 180'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, söz konusu saldırının Ukrayna'nın bu yıl başkente düzenlediği en büyük İHA saldırı dalgası olduğunu söyledi.

Moskova yetkilileri herhangi bir can kaybı ya da altyapı hasarı bildirmedi.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti