Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 20'den Fazla İha'yı İmha Ettik

MOSKOVA, 17 Mart (Xinhua) -- Rusya, salı günü gece yarısından bu yana ülkenin başkenti Moskova'yı hedef alan 20'den fazla insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son üç gün içinde 180'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, söz konusu saldırının Ukrayna'nın bu yıl başkente düzenlediği en büyük İHA saldırı dalgası olduğunu söyledi.

Moskova yetkilileri herhangi bir can kaybı ya da altyapı hasarı bildirmedi.

