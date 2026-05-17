Ukrayna, Rusya'nın Moskova Bölgesine İha Saldırıları Düzenledi: 3 Ölü

MOSKOVA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Himki ve Mıtişçi kentlerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov pazar günü sosyal medya platformu Max'te yaptığı açıklamada, "Himki kentinde İHA'nın bir eve isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise enkaz altında kaldı. Mıtişçi kentindeki Pogorelki kasabasında ise İHA'nın inşaat halindeki bir evi hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Vorobyov ayrıca, İstra kentindeki bir apartmanın saldırıdan zarar gördüğünü ve Agrogorodok kasabasındaki 6 müstakil evin etkilendiğini, olaylarda 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumartesi gecesi Moskova Rafinerisi'ne yönelik İHA saldırısında ise çok sayıda inşaat işçisi yaralanırken, 4 konut binasında hasar meydana geldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ilk verilere göre 12 kişinin yaralandığını ve tesisin faaliyetlerinin kesintiye uğramadığını belirtti.

Sobyanin, son 24 saat içinde hava savunma unsurlarınca Moskova semalarında Ukrayna'ya ait 120 İHA'nın düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

