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Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 76 Ukrayna İha'sı Düşürüldü

Rusya: Moskova'yı Hedef Alan 76 Ukrayna İha'sı Düşürüldü
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Ukrayna'nın geniş çaplı İHA saldırısında 76 insansız hava aracının düşürüldüğünü, can kaybı veya hasar olmadığını açıkladı.

MOSKOVA, 20 Haziran (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma birliklerinin cuma günü Ukrayna'nın düzenlediği geniş çaplı saldırıda Moskova'ya yaklaşan 76 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'yı hedef alan büyük bir saldırının daha püskürtüldüğünü belirterek, hava savunma sistemlerinin başkente yaklaşan çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Sobyanin, saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rus kaynaklarının bildirdiğine göre Ukrayna bir gün önce de Moskova ve çevresini hedef alan büyük çaplı bir İHA saldırısı düzenlemiş, saldırıda 17 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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