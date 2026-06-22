Rusya: Moskova'da İha Saldırıları Nedeniyle Askıya Alınan Uçuşlar Yeniden Başladı
Rusya, Moskova'ya yönelik yaklaşık 60 insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulan havalimanı uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıda 60 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
MOSKOVA, 22 Haziran (Xinhua) -- Rusya, pazartesi günü başkent Moskova'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle kentteki bazı havalimanlarında geçici olarak askıya alınan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya yaklaşan yaklaşık 60 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.
Kaynak: Xinhua