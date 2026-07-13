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Rusya: Moskova Son 24 Saat İçinde Yaklaşık 300 İha ile Hedef Alındı

Rusya: Moskova Son 24 Saat İçinde Yaklaşık 300 İha ile Hedef Alındı
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkente yaklaşan 300'e yakın insansız hava aracı tespit edildiğini, çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini ve 45'inin düşürüldüğünü açıkladı. Saldırı, son yılların en büyük İHA saldırısı olarak kaydedildi.

MOSKOVA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saat içinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaklaşan 300'e yakın insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini bildirdi.

Sobyanin pazar günü yaptığı açıklamada, İHA'ların çoğunun bölgeye ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, 45 İHA'nın ise Moskova yakınlarında düşürüldüğünü belirtti.

Devlete ait TASS haber ajansının Sobyanin'e dayandırarak bildirdiğine göre, söz konusu saldırı son yıllarda Moskova'yı hedef alan en büyük İHA saldırılarından biri oldu.

Kaynak: Xinhua
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