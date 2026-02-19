Haberler

Moskova'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da ocak ayının başından itibaren süren kar yağışı, trafik kazalarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Belediye Başkanı, durumun oldukça zor olduğunu ancak üstesinden geleceğine inandığını belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Moskova'da ocak başından bu yana süren kar yağışı, gece tekrar etkisini artırdı.

Kar fırtınası nedeniyle trafik kazaları meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Moskova merkezindeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılırken, toplu ulaşım çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Moskova'daki havalimanlarında 19 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçuşun ise geciktiğini bildirdi.

"Şehirdeki durum son derece zor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm belediye birimlerinin kar yağışının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için çalıştığını belirterek, "Şehirdeki durum son derece zor ancak bunun üstesinden geleceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Moskova Ulaşım Müdürlüğü de kent sakinlerine özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınmaları ve metro kullanmaları çağrısında bulundu.

Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada ise kentte kar kalınlığının 6-7 santimetre artarak 50 santimetreyi geçtiği ve daha da artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü Moskova'da, kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı