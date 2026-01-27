Haberler

Moskova'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Havalimanlarında 17 uçuş iptal edilirken, kent sakinleri özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Moskova'da ocak başında yaşanan yoğun kar yağışı, gece tekrar kenti etkisi altına aldı.

Yoğun trafiğin oluştuğu şehirdeki bazı havalimanlarında uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Moskova'daki havalimanlarında 17 uçuşun iptal edildiğini, bazı uçuşların ise geciktiğini açıkladı.

Moskova Belediyesi ise kent sakinlerine özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınma ve metro kullanma çağrısında bulundu.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü Moskova'da kar yağışının 29 Ocak'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya'daki "Fobos" Hava Durumu Merkezinden yapılan açıklamada, Moskova'da kar kalınlığının 10 santimetre artarak 40 santimetreyi geçtiği ve bunun artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
