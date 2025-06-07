Moskova'da Türk Toplumu Kurban Bayramı'nı Kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Türk toplumu, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programına, Büyükelçilik Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, RTİB Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki ile Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşmada, misafirlere Türk yemeği ikram edildi.