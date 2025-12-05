Haberler

Rusya'da "Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği

Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türk kahvesinin tanıtıldığı Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği gerçekleştirildi. Büyükelçi Tanju Bilgiç'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Türk lezzetleri ve geleneksel kahve kültürü sergilendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Dünya Türk Kahvesi Günü" çerçevesinde kahve ve Türk lezzetlerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle organize edilen etkinliğe, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ve Rusya'daki yabancı misyon temsilcilerinin eşleri katıldı.

Türk kahvesinin kendine özgü pişirme yöntemiyle sunumunun yapıldığı etkinlikte, çalışma atölyesine yer verildi.

Atölyede, katılımcılar, Osmanlı mutfağından levzine helvası, hibiskus şerbeti ve kandil simidi hazırladı. Bu lezzetler, Türk kahvesi ve lokumu eşliğinde ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca, geleneksel Türk nakış tekniklerinden örneklerin yer aldığı kahve örtüleri ile Osmanlı kahve fincanları sergilendi, ud ve kanun resitali sunuldu.

"Kahve, milli içeceğimiz"

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlandığına işaret ederek, "Kahve, milli içeceğimiz. Kahve, 16. yüzyılda Osmanlı topraklarına geldi. Osmanlı döneminde açılan kahvehaneler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel yaşamını değiştirdi. Kahvehaneler, insanların bir araya geldiği ve muhabbet ettiği merkez haline dönüştü." dedi.

Kahvenin Osmanlı topraklarına geldikten sonra Türk tarzı bir hale getirildiğini söyleyen Bilgiç, 2. Viyana Kuşatması ile Avusturya'nın kahveyle tanışma hikayesini anlattı. Bilgiç, "Bir süre sonra kahve geleneğini Avrupa'ya da aktardık." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türk kahvesinin çeşitli geleneksel törenlerde kullanıldığını ve uzun yıllara dayanan büyük bir gelenek haline dönüştüğünü belirterek, "(Kahve) sınırlıdır, 40 kişiye kahve pişiremezsiniz. Çünkü ne kadar taze olursa o kadar iyidir. Bu nedenle cezve ve kahve fincanları çok küçüktür." diye konuştu.

Büyükelçi Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç de Dünya Türk Kahvesi Günü'nün Moskova'da üçüncü kez kutlandığını dile getirerek, "Her yıl bu geleneğin farklı yönlerini paylaşmak için yeni konseptler eklemeye çalışıyoruz. Türk kahvesi, sadece bir içecek değil, bütün bir kültürü temsil ediyor." dedi.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yıldız da Türk kahvesinin dostluğun ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, "Türk kahvesini Moskova'da tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
