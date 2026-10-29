Moskova bölgesine 613 İHA uçtu, 231'i kent yakınında etkisiz kılındı

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, 231'inin Moskova kenti yakınlarında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 613 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında imha edildi. Moskova kentine yaklaşan 231 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başta Moskova olmak üzere ülke genelindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Moskova'ya yönelik İHA saldırılarının, bu yıl en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtildi.

Ülke genelinde Ukrayna'ya ait binden fazla İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 1214 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA