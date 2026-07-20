Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde yaralı sayısı 10'a yükseldi

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu yaralı sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'nın İHA saldırısına Moskova bölgesindeki Podolsk, Domodedovo ve Odintsovo şehirlerinin maruz kaldığını belirten Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 1'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktaran Vorobyov, yaralıların arasında 3 Çin vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 381 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde yok edildiği belirtildi.