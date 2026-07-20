Haberler

Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde yaralı sayısı 10'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1'i çocuk 10 kişi yaralandı, yaralılar arasında 3 Çin vatandaşı var.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu yaralı sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'nın İHA saldırısına Moskova bölgesindeki Podolsk, Domodedovo ve Odintsovo şehirlerinin maruz kaldığını belirten Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 1'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktaran Vorobyov, yaralıların arasında 3 Çin vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 381 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde yok edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Telefonla oynama' uyarısı can alacaktı! Tornavidayla saldırdı

İyi niyet canından edecekti! Elindekini görünce polise koştu
Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti

Dünya izledi, Türkiye izleyemedi! TRT'nin kararı büyük tepki çekti
Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Çarşaf giyip keşif yaptılar, 40 dakikada servet çaldılar

Girdikleri kılık 'pes' dedirtti: 40 dakikada serveti böyle çaldılar
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf