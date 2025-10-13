Morityus'tan Madagaskar'ın İç İşlerine Müdahale İddialarına Yanıt

Haberler

Morityus, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın müttefiklerinin ülkeye gelmesi sonrası Madagaskar'ın iç işlerine karıştığı iddialarını reddetti ve söz konusu ziyaretin bir müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın yakın müttefiklerinin ülkeye gelmesinin ardından Antananarivo yönetiminin iç işlerine karıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Morityus hükümetinden yapılan açıklamada, eski Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay ile Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya yakın bazı kişileri taşıyan uçağın ülkeye inişine dair izin sürecinden "memnun olunmadığı" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin varışının ülkenin iç politikasına müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı birlikleri de protestoculara desteğini açıklamıştı.

Olayların ardından, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkedeki krizi yatıştırmak amacıyla hükümeti feshetmiş, yerine geçici bir kabine oluşturmak üzere yeni bir başbakan atamıştı.

Bu süreçte, eski Başbakan Christian Ntsay ve Cumhurbaşkanı'na yakın bazı hükümet üyelerinin ülkeyi terkederek Morityus'a gittiği ileri sürülmüştü.

