Moritanya'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 42 düzensiz göçmen, Moritanya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin çoğu Gambiya ve Senegal vatandaşı olup, aralarında hamile kadınlar ve çocuklar da var.
Moritanya'da 42 düzensiz göçmen, teknelerinin motorundaki arıza nedeniyle sürüklenmesinin ardından sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Moritanya Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Nuakşot açıklarında sürüklenen teknedeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin 32'sinin Gambiya, 10'unun Senegal vatandaşı olduğu, grupta 1'i hamile 4 kadın ile 3 çocuğun bulunduğu belirtildi.
Motorunda arıza meydana gelen teknenin, sahil güvenlik ekiplerince Nuakşot Limanı'na çekildiği bildirildi.
Kurtarılan göçmenlerin yasal ve insani prosedürler kapsamında gerekli yardımlardan yararlandığı ve durumlarının takip edildiği açıklandı.
Nuakşot, Atlantik Okyanusu kıyısında önemli bir balıkçılık merkezi olmasının yanı sıra Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin kullandığı güzergahlardan biri üzerinde bulunuyor.