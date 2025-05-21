Moritanya, 120 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Moritanya, 120 Düzensiz Göçmeni Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya Sahil Güvenliği, Atlantik Okyanusu üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 120 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Gambiya, Senegal, Sierra Leone ve Somali uyruklu kişilerden oluşuyor.

Moritanya Sahil Güvenliği, tekneyle Atlantik Okyanusu üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

Moritanya'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin Sahil Güvenlik güçlerince ülkenin güneybatısındaki Nouadhibou açıklarında durdurulduğu bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sahil Güvenlik kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Gambiya, Senegal, Sierra Leone ve Somali uyruklu kişilerden oluşuyor.

Göçmenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk yer alırken, bazıları sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Moritanya Kızılayı tarafından Nouadhibou'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Moritanya, göç akınının kritik duraklarından biri

Moritanya hükümeti, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin kullandığı güzergahlarda faaliyet gösteren 88 uluslararası insan kaçakçılığı ağının çökertildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Muhammed Ahmed Ould Muhammed Lemine, parlamentoda yaptığı konuşmada, bu ağların bazılarının komşu ve yabancı ülkelerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini söylemişti.

Çatışmalar ve ekonomik krizler nedeniyle Afrika'dan ayrılarak Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin ana geçiş noktalarından biri olan Moritanya, kıtadaki düzensiz göç akınının kritik duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Bayrağımıza el uzatan hain yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.