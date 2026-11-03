Montreal Emniyet Müdürü 7 polisi ırkçı, ayrımcı davranış nedeniyle işten çıkardı

Montreal Emniyet Müdürü 7 polisi ırkçı, ayrımcı davranış nedeniyle işten çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montreal polis teşkilatında 7 memur, 'ırkçı ve ayrımcı davranış' gerekçesiyle işten çıkarıldı. Emniyet Müdürü Fady Dagher, kararın disiplin soruşturması sonrası alındığını ve kamuoyunun teşkilata güveninin büyük ölçüde zedelendiğini kabul ettiklerini söyledi.
Kanada'nın Montreal kentindeki polis teşkilatında görevli 7 memurun "ırkçı ve ayrımcı davranış" gerekçesiyle işten çıkarıldığı bildirildi.
CBC News kanalının haberine göre, Montreal Emniyet Müdürü Fady Dagher, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis teşkilatında idari işten çıkarma kararı aldıklarını belirtti.
Dagher, teşkilatta görevli 7 memurun "ırkçı ve ayrımcı davranış" gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi.
İşten çıkarmaların kurum içi disiplin soruşturmasının ardından gerçekleştiğini aktaran Dagher, "hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde" hareket ettiklerinin altını çizdi.
"Üniformaya gölge düşüren eylemleri kabul etmeyeceğiz." diyen Dagher, kamuoyunun polis teşkilatına olan güveninin "büyük ölçüde zedelendiğini kabul ettiklerini" dile getirdi.
Dagher, bu güvenin yeniden inşa edilebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.
Ulusal basında, "siyahi ve Araplara yönelik nefret içerikli eylemlerde bulundukları" iddiasıyla 16 memurun haziran ayından beri soruşturma geçirdiği bildirilmişti.