Monologlar Müzesi'nin 'Bab' oyunu ENKA Oditoryumu'nda sahnelendi

Monologlar Müzesi'nin "Bab" oyunu, İstanbul Tiyatro Festivali'nden sonra ilk kez ENKA Oditoryumu'nda sahnelendi.

Türk tiyatrosunun genç ve ödüllü yazarlarından Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı ve yönettiği oyunda, usta oyuncu Bülent Emin Yarar tek kişilik performans sergiliyor.

Tek perdelik oyun, on kuşaktır cellat olan bir ailenin son ferdi olan Bab'ın, büyük büyük dedesi Şihvandiyar'ın lanetinden kurtulmak için tespih satıp, aile hatıralarını anlatmasını konu alıyor.

"Bab"da yardımcı yönetmen koltuğunda Kerem Pilavcı otururken, yapım asistanlıklarını ise İris Gürçay ile Murat Aydemir üstleniyor.