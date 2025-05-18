Molla Gürani Metro İstasyonu Geçici Olarak Kapalı

Molla Gürani Metro İstasyonu Geçici Olarak Kapalı
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Metro İstanbul, Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunun teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı. Araçlar burada durmadan seferlerine devam etmektedir.

Metro İstanbul, Bakırköy- Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunun, teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Molla Gürani istasyonu teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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