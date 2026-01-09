Haberler

Moldova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moldova'da başlayan yoğun kar yağışı, ulaşıma engeller getirirken, elektrik kesintilerine ve eğitime ara verilmesine neden oldu. Ülkenin birçok yerinde kar fırtınası nedeniyle kazalar meydana geldi. Çalışmalar devam ediyor.

Moldova'da yoğun kar yağışı etkili oldu.

Moldova'da dün başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen ülkenin pek çok yerinde, kar fırtınası nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda kaza gerçekleşti.

Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar ertelendi, bazıları ise iptal edildi.

Ülkenin sınır kapıları ağır yük taşıma araçları için geçici olarak kapatıldı.

Moldova'da yoğun kar yağışının etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ülkenin Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde karla mücadele çalışmalarında 200'den fazla görevli ve 260'ı aşkın özel aracın yer aldığı belirtildi.

10 yerleşim yeri elektriksiz kaldı

Moldova Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkenin 10 yerleşim biriminde 4 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtilerek, "Olay yerlerinde elektrik çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Moldova Eğitim Bakanlığı da oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 12 Ocak'a kadar eğitime ara verilebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı

Canlı yayında gazeteciye tank çarptı