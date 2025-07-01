Moldova'da Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul'a 9 Yıl Hapis Cezası Talebi

Moldova'daki mahkemede, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'a 9 yıl hapis cezası verilmesi ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev yapmasının yasaklanması talep edildi.

Başkent Kişinev'deki mahkemede, Gutsul'un 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Duruşmada, savcılık Gutsul'a 9 yıl hapis cezası verilmesini ve 5 yıl süreyle devlet kurumlarında görev yapmasının yasaklanmasını talep etti.

Mahkeme, duruşmaya ara verilmesine ve 3 Temmuz'da devam edilmesine karar verdi.

Gutsul'dan savcılığın talebine tepki

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, duruşmanın ardından yayınladığı görüntüde mahkemedeki talebi eleştirerek, "Muhaliflerin hükümete karşı gelmemeleri için örnek olarak gösteriliyorum." dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini belirten Gutsul, Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı Başkanı'nın kendisine "Başkanlıktan vazgeçmesi halinde davanın kapatılması" teklifinde bulunduğunu ileri sürerek, "Bu teklifi reddettim." ifadelerini kullandı.

Olay

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul, 25 Mart'ta Kişinev'deki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Gutsul'un, 28 Mart'taki duruşmada, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.

Kişinev mahkemesi, 9 Nisan'da Gutsul'un ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve ev hapsi süresi daha sonra uzatılmıştı. Bu süre 12 Temmuz'da sona erecek.