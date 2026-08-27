Moldova Bağımsızlık Günü'nü 35. Yıl Dönümünde Kutladı

Moldova'nın 35. Bağımsızlık Günü vesilesiyle başkent Kişinev'de kutlama töreni düzenlendi.

Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen törene, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun yanı sıra Parlamento Başkanı İgor Grosu, Başbakan Vasile Tofan ve hükümet üyeleri ile milletvekilleri katıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan'ın da yer aldığı tören, Büyük Ştefan (Ştefan cel Mare) heykeline çiçek bırakılmasıyla başladı.

Törende, yaklaşık 2 bin asker ve İçişleri Bakanlığı personeli ile 100'ü aşkın askeri araç ve teçhizat geçit yaptı. Geçit töreninde, ABD, Fransa ve Romanya'nın yanı sıra Ukrayna, Litvanya, İtalya, Polonya, ve Çekya'dan gelen askerler sancak taşıdı.

Sandu'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Sandu, 35. Bağımsızlık Günü vesilesiyle görüntülü kutlama mesajı paylaştı.

Moldova halkının bağımsızlık gününü kutlayan Sandu, vatandaşlara birlik olma çağrısında bulunarak "Avrupa Birliği (AB), ortak yönümüz." ifadesini kullandı.

Sandu, ülkesinin bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, bunların arasında "Moldova topraklarındaki yasa dışı Rus varlığı", "düşen insansız hava araçları (İHA)" ve "halkı bölmeye çalışan propaganda" olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'yı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de ziyaret etmesi bekleniyor.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılan Moldova'da parlamento, 27 Ağustos 1991'de bağımsızlık bildirgesini kabul etmişti.

Kaynak: AA