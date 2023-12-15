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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu

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Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Kişinev ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının, vatandaşların doğru seçiminin sonucu olduğunu belirtti.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Kişinev ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının, vatandaşların doğru seçiminin sonucu olduğunu belirtti.

Sandu, Moldova Cumhurbaşkanlığı sayfasında yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkenin liderlerinin Moldova'nın Avrupa'daki geleceğine 'evet' dediğini ve ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

İki yıl öncesine kadar kimsenin AB üyeliği yolunda böyle bir gelişmeyi hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Moldova Cumhurbaşkanı, "Başarının temelinde, vatandaşların sandık başında demokrasiden ve gelişimden yana oy kullanması yatıyor. AB'ye katılım müzakereleri, doğru seçimimizin sonucudur. Moldova halkı Avrupalıdır ve daha fazlasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

AB liderleri, dün Brüksel'deki liderler zirvesinde Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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