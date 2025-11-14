Moldova, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını Devraldı

Moldova'nın, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına devraldığı bildirildi.

Avrupa Konseyine üye 46 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Strazburg'da toplantı düzenlendi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında Moldova, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını 6 aylığına Malta'dan devraldı.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, toplantıda, Komite Başkanlığı süresince ülkesinin yaptıklarını anlattı.

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise ülkesinin Bakanlar Komitesi Başkanlığı boyunca Ukrayna'ya yardım ve dezenformasyonla mücadele gibi çalışmalara yoğunlaşacağını kaydetti.