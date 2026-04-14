Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli tutulmasını vurguladı. İki lider, ikili işbirliği ve Batı Asya'daki durumu ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, ikili işbirliği kapsamında çeşitli sektörlerde kaydedilen "önemli ilerlemeyi" gözden geçirdiklerini belirten Modi, "Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı"nı tüm alanlarda daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Modi ayrıca, Batı Asya'daki durumu ele aldıklarını ve Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli tutulmasının önemini vurguladıklarını aktardı.

Abluka süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da düzenlenen ABD-İran müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

