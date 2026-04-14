Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli tutulmasını ele aldıklarını belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, ikili işbirliği kapsamında çeşitli sektörlerde kaydedilen "önemli ilerlemeyi" gözden geçirdiklerini belirten Modi, "Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı"nı tüm alanlarda daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Modi ayrıca, Batı Asya'daki durumu ele aldıklarını ve Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli tutulmasının önemini vurguladıklarını aktardı.

Abluka süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da düzenlenen ABD-İran müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.