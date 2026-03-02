Haberler

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde mevcut bölgesel durumu ele alarak, sivillerin güvenliğinin önemini vurguladı ve düşmanlıkların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede mevcut bölgesel durumun ele alındığını belirten Modi, "Son gelişmelerle ilgili Hindistan'ın endişelerini ilettim ve bir öncelik olarak sivillerin güvenliğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Modi, ülkesinin "düşmanlıkların bir an önce sona erdirilmesinin gerekliliğini" yinelediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı