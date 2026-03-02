Hindistan Başbakanı Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede mevcut bölgesel durumun ele alındığını belirten Modi, "Son gelişmelerle ilgili Hindistan'ın endişelerini ilettim ve bir öncelik olarak sivillerin güvenliğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Modi, ülkesinin "düşmanlıkların bir an önce sona erdirilmesinin gerekliliğini" yinelediğini kaydetti.