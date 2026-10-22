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Modi ile Netanyahu stratejik ortaklığı güçlendirme bağlılıklarını teyit etti

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesinde özel stratejik ortaklığı güçlendirme bağlılıklarını teyit etti. Taraflar Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşerek barış ve istikrarın ivedilikle tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Modi ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ikilinin, Hindistan-İsrail ilişkilerinde "sürdürülen ivmeden" memnun oldukları ve iki ülke arasındaki "özel stratejik ortaklık" seviyesini daha da güçlendirme konusundaki bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Tarafların Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundukları aktarılan açıklamada, bölgede "barışın ve istikrarın ivedilikle tesis edilmesi gerektiğini vurguladıkları" kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan Başbakanı Modi'nin ilerleme kaydedilmesi için diyalog ve diplomasi çağrısını yinelediği ifade edilerek, tarafların temasta kalma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: AA
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