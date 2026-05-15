Hindistan Başbakanı Modi, 5 ülkeyi kapsayan turunun ilk durağı BAE'de

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 ülkeyi kapsayan ziyaretinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı. Abu Dabi'de resmi törenle karşılanan Modi'nin, ticaret ve enerji konularını görüşmesi bekleniyor.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, başkent Abu Dabi'ye gelen Modi, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Hindistan Başbakanı'nı taşıyan uçak, BAE hava sahasına girişinde, bu ülkenin hava kuvvetlerine ait askeri uçaklarca selamlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ziyarette bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra ticaret ve enerji konularına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek.

Modi'nin BAE ziyaretinin ardından İsveç, Norveç, İtalya ve Hollanda'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
