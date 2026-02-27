Haberler

Avrupa İlaç Kurumu, Kovid-19 ve grip için kombine aşıya onay verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa İlaç Kurumu, Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşının Avrupa'da pazarlanmasına onay verdi. Bu aşı, Avrupa'nın onayladığı ilk mRNA tabanlı kombine aşı oldu ve 50 yaş ve üstündekileri kapsıyor.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşının Avrupa'da pazarlanmasına onay verdi.

EMA'dan, Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, EMA, Moderna'nın geliştirdiği aşının Avrupa'da pazarlanmasına izin verdi.

Söz konusu aşı, Avrupa'da onaylanan ilk mRNA tabanlı kombine aşı oldu.

Onay, 50 yaş ve üstündekileri kapsıyor. Yapılan klinik çalışmada, kombine aşıyı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının, grip ve Kovid-19 aşılarını ayrı ayrı yaptıran kişilerle benzer düzeyde olduğu belirtiliyor.

Pazarlamanın başlaması için AB Komisyonu'nun da onayı gerekiyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti