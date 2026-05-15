Ankara Merkezli 8 İlde "Modem Ücreti" Dolandırıcılığı Operasyonu: 41 Gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, telekom altyapı değişikliği bahanesiyle modem ücreti adı altında vatandaşları dolandıran 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 32 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

(ANKARA) - Telekom altyapısı değişikliği bahanesiyle modem ücreti adı altında vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden kişisel verileri temin ederek toplam 32 milyon 168 bin 86 lira 25 kuruş haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, telekom ve internet alanında faaliyet gösteren, temel olarak çağrı merkezi hizmeti sunduğu belirtilen ve herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan şirketler incelemeye alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre, şüphelilerin yasa dışı "panel" sistemleri üzerinden vatandaşlara ait kişisel verileri temin ettikleri, 0850'li numaralar üzerinden aradıkları kişilere sözde telekom/internet altyapısı değişikliği yapılacağını söyledikleri ve "modem ücreti" adı altında dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başsavcılığın gözaltı ve adli işlem kararları doğrultusunda, 15 Mayıs 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ankara'da 38, Bursa'da 1, Elazığ'da 1, İstanbul'da 1, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 1, Tekirdağ'da 2 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari olduğu belirtilen 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
