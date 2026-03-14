Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın Ölümüne İlişkin Yanıltıcı Bilgi Paylaşan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kağıthane'de ölü bulunan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın ardından, yanıltıcı bilgi paylaşımı yapan şüpheli S.P. gözaltına alındı. Şüpheli, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.
Bir televizyondaki yarışma programının ardından tanınan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın, evinde ölü bulunmasına ilişkin bir şüphelinin sanal medya hesabından yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yanıltıcı bilgiyi paylaşan şahsın kimliği tespit edildi. S.P. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.