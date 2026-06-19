Eline saplanan çivili tahtayla hastaneye gitti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya işçisi Talha Ç. (24), çalıştığı sırada eline saplanan çivili tahta ile yaralanıp, hastaneye gitti. Talha Ç.'nin elinde saplanan çivili tahta, doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Talha Ç., çivi tabancasıyla çalışma yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çivi, tahtayla beraber eline saplandı. Yaralanan Talha Ç., iş arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e alınan Talha Ç.'nin eline saplanan çivili tahta, doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedaviye alınan Talha Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı