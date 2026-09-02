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Buca'da Mobilya Atölyesinde Yangın: 4 Kişilik Aile Tahliye Edildi

Buca'da Mobilya Atölyesinde Yangın: 4 Kişilik Aile Tahliye Edildi
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İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki 3 iş yeri ve 1 eve sıçradı. Yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan ve 3 ayrı iş yeri ile 1 eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan evdeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında 3 katlı bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 ayrı iş yerine ile 1 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yangında iş yerleri ve ev zarar gördü.

4 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Alevlerin atölyeden çevredeki yapılara sıçraması sonucu 1 iş yeri ile 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri de zarar gördü. Yangının sıçradığı evde bulunan anne, baba ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Durumlarının iyi olduğu belirlenen 4 kişilik aile, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor" denildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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