Oğuzlar'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı vatandaşları bilgilendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı.

İlçede vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanları ziyaret eden uzmanlar, vatandaşlara sosyal yardımlar, aile destek hizmetleri, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hizmetler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların devlet destekleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi.