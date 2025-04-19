Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Mobil Başkan Uygulaması ile Vatandaşlarla Buluşma

Mobil Başkan Uygulaması ile Vatandaşlarla Buluşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'mobil başkan' uygulaması çerçevesinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi ve mahalleye yapılan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçen yıl başlatılan "mobil başkan" uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" etkinliğinde vatandaşlarla görüştü.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle mahalleleri gezerek vatandaşlarla bulaşacaklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz mobil başkan uygulaması ile birçok mahallemizi gezmiş, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemiştik. Göreve geldiğimizden beri Kazım Karabekir Mahallemize çok güzel hizmetler yaptık. Burada 2. etap kentsel dönüşüm çalışmasına başladık. İhaleleri tamamladık. Kentsel dönüşümle mahallemiz güzel bir mahalle oldu. Buraya parklar, yollar, kütüphane, pazar yeri, sağlık merkezi, 3 okul ve spor sahası gibi birçok yatırım yaptık."

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Dönmez ve mahalle sakinleri de yapılan hizmetler için Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.