İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu: 78 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı; 78 şüpheli tutuklandı, 25 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve örgütsel materyal ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün farklı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 78 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına ilişkin 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu; örgütün gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür-sanat ile hukuk yapılanmaları içinde faaliyet yürütüldüğü, üst düzey yöneticilerin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği belirlendi. Şüphelilerin, örgütün 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ve çeşitli organizasyonlara katıldıkları, ayrıca örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda MLKP bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişiler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, bu tüfeklere ait 489 av fişeği kartuşu ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
