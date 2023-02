Mks Transformatör İşçileri Bugün Greve Çıktı.

Kocaeli'ndeki MKS Transformatör fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler bugün greve çıktı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, "Şunu biliyoruz ki bugün yapılması gerekenleri yapmayanların yarınları bugünden farklı olmayacaktır. Bu bilinçle, bu anlayışla bugün yapılması gerekeni yapacağız" açıklamasını yaptı.

MKS Transformatör fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki almasına rağmen işveren süreci mahkemeye taşımıştı. Bu süreçte işverenin baskı, tehdit ve şantajda bulunarak işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığını ve 14 işçinin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını iddia eden Birleşik Metal İş Sendikası, grev kararı almıştı.

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da katılımıyla işçiler bugün greve çıktı. Birleşik Metal İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Serdaroğlu, şunları söyledi:

"Deprem bölgesine insanlar o soğukta çadır çadır diye bağırırken, bu ülkenin Kızılay'ı gidip bir sivil toplum örgütüne çadır satıyorsa artık bu ülkede her şey bozulmuş demektir. ve bunlar da onlara ses çıkartmayan anlayıştan cesaret alarak bir hafta içerisinde her gün adım ata ata kendisine burada greve çıkartmayacak bir ortam içerisine sokmaya çalışıyor. Son sözüm şudur: Bizler, işçi sınıfının mücadelesinin önderleri olarak bunları her yerde deşifre edeceğiz, her yerde teşhir edeceğiz. Mücadelemizi her koşulda sürdüreceğiz. Asla bu tür şeyler bizim için bir yılgınlık olmayacak, bir ümitsizlik olmayacak. Şunu biliyoruz ki, bugün yapılması gerekenleri yapmayanların yarınları bugünden farklı olmayacaktır. Bu bilinçle, bu anlayışla bugün yapılması gerekeni yapacağız. Yarın da yapacağız, yarın yapılacak şeyler geleceğin, aydınlık günlerini ortaya çıkartmak içindir. Yılgınlık yok, umutlarımızı çoğaltacağız. Direniş, grev, iş yeri işgali her yerde aynı anlayışla aynı güçle sürdüreceğiz. Bunun sözünü de bütün metal işçilerin önünde bizler veriyoruz."