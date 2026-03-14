Haberler

MKE'den 'kuruluş tarihi' açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine ve Kimya Endüstrisi, 30 Haziran 1453 tarihini kuruluş tarihi olarak belirledi. 2026 yılından itibaren bu tarih MKE'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanacak. Şirket, İstanbul'un fethiyle başlayan köklü üretim geleneğinin devamını vurguladı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), " Mke'nin kuruluş tarihi, 'Tophane-i Amire' adıyla ilk kuruluş tarihimiz olan 30 Haziran 1453 olarak belirlenmiştir. 2026 yılından itibaren 30 Haziran tarihi, MKE'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanacak olup, bu yıl şirketimizin 573'üncü kuruluş yıl dönümü idrak edilecektir" açıklaması yaptı.

MKE'den yapılan yazılı açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi, faaliyetleri itibarıyla kökleri İstanbul'un Fethi'ne uzanan güçlü bir geçmişe sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'un fethinin ardından kurulan Tophane-i Amire, Osmanlı Devleti'nin silah ve mühimmat üretim faaliyetlerinin kurumsal temellerini oluşturmuştur. Asırlara dayanan bu üretim geleneği, aynı kadrolar ve üretim altyapısıyla farklı isim ve ünvanlar altında sırasıyla Tophane-i Amire, Tophane Müşirliği, İmalat-ı Harbiye ve Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü yapılanmalarıyla üretim geleneğini kesintisiz sürdürmüştür. Varlığıyla iftihar ettiğimiz şirketimiz, 1950 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi adıyla kurumsal kimliğine kavuşmuştur. Tarihi bilgi ve belgeler ışığında yürütülen kapsamlı arşiv çalışmasıyla çok sayıda belge incelenmiş; bu incelemeler sonucunda MKE'nin kuruluş tarihi olarak esas alınan 15 Mart 1950'nin, kurumun kesintisiz ve köklü geçmişini tam anlamıyla yansıtmadığı görülmüştür. Nitekim fabrikalarımızın kuruluş tarihleri dahi 1950 yılından çok daha eskilere dayanmaktadır. Bu kapsamda tarihi kurumsal bütünlüğümüzü sağlamak amacıyla; İstanbul'un fethiyle başlayan ve yaklaşık altı asra yaklaşan milli üretim geleneğinin kurumsal devamı olan MKE'nin kuruluş tarihi Tophane-i Amire adıyla ilk kuruluş tarihimiz olan 30 Haziran 1453 olarak belirlenmiştir. 2026 yılından itibaren 30 Haziran tarihi MKE'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanacak olup, bu yıl şirketimizin 573'üncü kuruluş yıl dönümü idrak edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

