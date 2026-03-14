MKE, Son Bir Hafta İçerisinde Muhtelif Adet ve Çapta Silah Teslimatları Gerçekleştirdi

MKE, Son Bir Hafta İçerisinde Muhtelif Adet ve Çapta Silah Teslimatları Gerçekleştirdi
Makine ve Kimya Endüstrisi, son bir hafta içinde Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına çeşitli askeri malzeme ve sistem teslimatları gerçekleştirdi. Ayrıca, MKE'nin yüksek teknolojili sistemleri uluslararası bir tatbikatta tanıtıldı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta MK84 uçak bombası, 2,75 inç roket harp başlığı, 155 milimetre sevk barutu, TAMGEÇ mayınlı arazilerden geçit açma sistemi ve yedek parça teslimatlarını gerçekleştirdi.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na MK84 uçak bombası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 2,75 inç roket harp başlığı, 155 milimetre sevk barutu, TAMGEÇ mayınlı arazilerden geçit açma sistemi, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil piyasanın ihtiyaçlarına yönelik yedek parça teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

Mke'NİN YERLİ SİSTEMLERİ TANITILDI

Ayrıca NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'nı takiben İngiltere'nin Southampton şehrine liman ziyareti gerçekleştiren TCG Anadolu'da Mke'nin yüksek teknolojili sistemleri; kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi, çaf mühimmatı BALKIN ve akıllı dip mayını MALAMAN tanıtıldı.

ANGOLA'DAN MKE'YE ZİYARET

Diğer yandan Angola Askeri İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Korgeneral Joao Pereira Massano başkanlığındaki heyet, Kırıkkale Silah Fabrikası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında MKE'nin silah sistemleri ve üretim kabiliyetleri hakkında kapsamlı bilgi alan heyet, poligon sahasında çeşitli silahlarla atış faaliyetlerine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
